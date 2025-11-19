Nevadas y Heladas de hasta -10 Grados: Los Efectos del Frente Frío 15 en México este Jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para este jueves 20 de noviembre de 2025 caída de nieve y temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en algunas partes de México.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico del SMN, el desplazamiento del frente frío número 15 sobre el norte y noreste del país, en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, mantendrá el ambiente de frío a muy frío en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Noticia relacionada: NASA Aclara Origen del Cometa 3I/ATLAS, ¿Qué Dijeron sobre el Objeto Interestelar?

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California (región norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Dichas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, alertó el Meteorológico Nacional.

Frío en CDMX: ¿En Qué Alcaldías se Prevén Hasta 4 Grados este 20 de Noviembre de 2025?

¿En dónde se prevé caída de nieve?

Por su parte, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las sierras de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Con la aproximación de un nuevo frente frío sobre el noroeste del país durante la noche, se prevé que continúe el ambiente de frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.



Frente Frío No. 15 Trae la Primera Nevada de la Temporada a Sonora

¿Cómo se moverá el termómetro?

Se estiman temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; así como de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Así como de 0 a 5 grados con heladas en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Historias recomendadas:

AMP