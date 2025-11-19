Nevadas y Heladas de hasta -10 Grados: Los Efectos del Frente Frío 15 en México este Jueves
El desplazamiento del frente frío número 15 sobre el norte y noreste del país mantendrá el ambiente de frío a muy frío en algunos estados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para este jueves 20 de noviembre de 2025 caída de nieve y temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en algunas partes de México.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico del SMN, el desplazamiento del frente frío número 15 sobre el norte y noreste del país, en interacción con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, mantendrá el ambiente de frío a muy frío en Chihuahua, Coahuila y Durango.
Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en Baja California (región norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango.
Dichas precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, además de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, alertó el Meteorológico Nacional.
¿En dónde se prevé caída de nieve?
Por su parte, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las sierras de:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
Con la aproximación de un nuevo frente frío sobre el noroeste del país durante la noche, se prevé que continúe el ambiente de frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
¿Cómo se moverá el termómetro?
Se estiman temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; así como de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Así como de 0 a 5 grados con heladas en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
