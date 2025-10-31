Frente Frío 12, a la Vista: Estas Zonas Tendrán Día de Muertos Gélido, con Lluvias y Tolvaneras
Conoce aquí dónde se registrarán lluvias y temperaturas de hasta cinco grados bajo cero en el fin de semana de Día de Muertos 2025
¡No guardes tu ropa abrigadora! La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre el próximo ingreso del frente frío número 12 a territorio nacional, que aún sufre los efectos del sistema frontal 11.
Aquí en N+ te informamos cuándo ingresará el nuevo frente frío y qué zonas tendrán un fin de semana de Día de Muertos 2025 gélido debido a su presencia e interacción con otros fenómenos meteorológicos.
¿Sabías que?
- Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.
- Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.
- Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.
- Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.
- Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.
Noticia relacionada: Cómo Estará el Clima Hoy en CDMX? A Esta Hora Bajará la Temperatura este Viernes.
¿Cuándo ingresará el frente frío 12?
La Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que el nuevo frente frío, el número 12, ingresará a la frontera norte y noreste de México mañana sábado 1 de noviembre de 2025.
Entrará asociado con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, y en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del país, ocasionará los siguientes efectos:
- Fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- Chubascos en Tamaulipas.
- Lluvias aisladas en San Luis Potosí (región Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Hidalgo (Huasteca) y Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental).
A partir del domingo, este sistema frontal se desplazará sobre el golfo de México, y en interacción con un canal de baja presión, que se extenderá sobre el occidente de dicho golfo, originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán.
La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso en las temperaturas en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional; así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de hasta 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.
Pronóstico de bajas temperaturas
En ese sentido, de acuerdo con el pronóstico, varios estados tendrán temperaturas gélidas durante el fin de semana de Día de Muertos 2025:
Sábado 1 de noviembre
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.
Domingo 2 de noviembre
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
