Frente Frío 4: ¿Cuándo se Espera que Termine el Fenómeno en México 2025?

¡Toma precauciones! Los efectos del frente frío número 4 continuarán en el norte y noreste del país hoy, 25 de septiembre de 2025, por lo que aquí en N+ te informamos hasta cuándo habrá afectaciones por la presencia de dicho sistema frontal.

Y es que aunque estamos en plena temporada de ciclones tropicales 2025, México comenzó a sentir los efectos de los frentes fríos este mes de septiembre.

Datos clave

La temporada de fríos abarca de septiembre 2025 a mayo 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó 48 frentes fríos.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60km/h.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Video: Clima Hoy en México del 25 de Septiembre de 2025 con Raquel Méndez: Huracán Narda y Frente Frío 4

Efectos del frente frío número 4

En su reporte de este jueves, la Conagua alertó que actualmente el frente frío 4 se extiende sobre la frontera norte y noreste de México.

Pero interaccionará con un canal de baja presión y ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.

Específicamente, causará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. “Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo”.

El SMN también pronosticó vientos fuertes y posible formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Noticia relacionada: ¿Cuántos Frentes Fríos se Prevén en la Temporada 2025-2026? Este es el Pronóstico por Mes

¿Cuándo terminará el fenómeno meteorológico?

Según los pronósticos, mañana viernes 26 de septiembre el frente frío 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país.

Además, mantendrá interacción con un canal de baja presión y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Mantendrá también el refrescamiento de las temperaturas en dichas entidades, pero al final de ese periodo, el SMN previó que el frente se disipe sobre el norte del golfo de México.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb