Sigue el Frío en México: Se Esperan Temperaturas de Hasta -15 Grados en Estas Zonas del País

El frente frío número 27 ha causado una caída en los termómetros del país. En algunas zonas de México, los termómetros han descendido hasta los -15 grados centígrados.

El frente frío 27 ha causado evento de norte en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán.

ha causado evento de norte en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán. Se esperan lluvias fuertes en el sureste del país, especialmente en Veracruz

Continúa el frío en buena parte de México

La masa de aire polar asociada al frente frío 27 ha causado un descenso en las temperaturas. Por el momento, la zona más afectada es la sierra de Durango, donde se ha llegado hasta los -15 grados centígrados.

Por su parte, las zonas altas de Chihuahua y Zacatecas han llegado hasta los -10 grados centígrados. Igualmente, las zonas altas de los siguientes estados han visto temperaturas de entre -5 y 0 grados:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Finalmente, las zonas altas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Chiapas han experimentado temperaturas de entre los 5 y los 0 grados centígrados. Al frío deben sumarse las lluvias: sobre el sureste del país se ha desarrollado un canal de baja presión que ha originando lluvias fuertes, especialmente en Veracruz.

Además de las precipitaciones, se ha mantenido el evento de norte también en el sureste del país: Los estados afectados por los fuertes vientos son: Oaxaca y Chiapas ( en el istmo y golfo de Tehuantepec); Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y la península de Yucatán.

¿Cuándo se quitará el frío en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 27 continuará al menos hasta el miércoles. Aunque se espera un incremento en las temperaturas vespertinas, el 14 de enero se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche.

En cuanto a las nevadas, el SMN informó que la segunda tormenta invernal se moverá del norte de México hacia Texas, durante la tarde del 13 de enero. Esto provocará que desaparezcan las condiciones que habían provocado la caída de aguanieve y nieve en Chihuahua, así como las heladas en Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

