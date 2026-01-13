Intenso Frío en CDMX: Alcaldías con Temperaturas Más Bajas Mañana 14 de Enero 2026

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una doble alerta por el pronóstico de bajas temperaturas y heladas para la madrugada de mañana miércoles, 14 de enero de 2026.

Alcaldías con alerta amarilla y naranja por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

Alerta naranja: Tlalpan, portemperaturas de 1 a 3°C y heladas.

🦺 Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 14/01/2026, en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LnLkB61U6Y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 13, 2026

Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, por temperaturas de 4 a 6°C.

Recomendaciones durante temporada de frío

Usa al menos tes capas de ropa y cubre nariz y boca.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.

Vacúnate contra influenza.

Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres para evitar un incendio o intoxicación por monóxido de carbono.

Ingiere abundante agua, consume frutas y verduras con vitaminas A y C.

Si presentas algún malestar, acude al Centro de Salud más cercano.

