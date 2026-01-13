Intenso Frío en CDMX: Alcaldías con Temperaturas Más Bajas Mañana 14 de Enero 2026
Estas son las alcaldías que tendrán las temperaturas más bajas mañana 14 de enero de 2026; activan doble alerta por frío
Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una doble alerta por el pronóstico de bajas temperaturas y heladas para la madrugada de mañana miércoles, 14 de enero de 2026.
Alcaldías con alerta amarilla y naranja por frío
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:
- Alerta naranja: Tlalpan, portemperaturas de 1 a 3°C y heladas.
🦺 Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 14/01/2026, en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LnLkB61U6Y— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 13, 2026
- Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, por temperaturas de 4 a 6°C.
🦺 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 14/01/2026, en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @AlcMilpaAlta.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UHeK9A9UED— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 13, 2026
Recomendaciones durante temporada de frío
- Usa al menos tes capas de ropa y cubre nariz y boca.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.
- Vacúnate contra influenza.
- Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres para evitar un incendio o intoxicación por monóxido de carbono.
- Ingiere abundante agua, consume frutas y verduras con vitaminas A y C.
- Si presentas algún malestar, acude al Centro de Salud más cercano.
