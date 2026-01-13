Inicio Ciudad de México Intenso Frío en CDMX: Alcaldías con Temperaturas Más Bajas Mañana 14 de Enero 2026

Intenso Frío en CDMX: Alcaldías con Temperaturas Más Bajas Mañana 14 de Enero 2026

Estas son las alcaldías que tendrán las temperaturas más bajas mañana 14 de enero de 2026; activan doble alerta por frío

Intenso frío en la CDMX

Intenso frío en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron una doble alerta por el pronóstico de bajas temperaturas y heladas para la madrugada de mañana miércoles, 14 de enero de 2026.

Alcaldías con alerta amarilla y naranja por frío

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Gobierno de la Ciudad de México, activó las alertas naranja y amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas en las siguientes alcaldías:

  • Alerta naranja: Tlalpan, portemperaturas de 1 a 3°C y heladas.
  • Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, por temperaturas de 4 a 6°C.

Recomendaciones durante temporada de frío

  • Usa al menos tes capas de ropa y cubre nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas, mantén una ventilación adecuada.
  • Vacúnate contra influenza.
  • Antes de dormir o salir, apaga velas y anafres para evitar un incendio o intoxicación por monóxido de carbono.
  • Ingiere abundante agua, consume frutas y verduras con vitaminas A y C.
  • Si presentas algún malestar, acude al Centro de Salud más cercano.

Frío en México 2026
