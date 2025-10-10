¿Dónde Está la Tormenta Raymond Hoy? Ciclón Tropical Afecta Cinco Estados en México

Este viernes 10 de octubre de 2025, México enfrenta el embate de varios fenómenos meteorológicos, entre ellos la tormenta tropical Raymond, que se formó ayer en el océano Pacífico y ahora mantiene su desplazamiento frente a las costas nacionales.

Ante ello, aquí en N+ te informamos cuál es la ubicación exacta del ciclón, qué trayectoria tendrá en los siguientes días y cuáles son los cinco estados afectados por su rápido avance.

Raymond es el fenómeno meteorológico número 17 que se desarrolla en el océano Pacífico en la actual temporada de ciclones tropicales.

es el fenómeno meteorológico número 17 que se desarrolla en el océano Pacífico en la actual Junto con el ciclón Priscilla , la nueva tormenta tropical ya dejó lluvias torrenciales y estragos en varios estados del país, como se observa en este video.

, la nueva tormenta tropical ya dejó lluvias torrenciales y estragos en varios estados del país, como En total, tanto en el Pacífico como en el Atlántico se han formado 28 ciclones : 14 tormentas tropicales y 14 huracanes.

: 14 tormentas tropicales y 14 huracanes. Los ciclones más poderosos de la temporada han sido hasta el momento los huracanes de categoría 5 Erin y Humberto.

Noticia relacionada: Zona de Peligro por Tormenta Raymond 2025: Lista de 61 Municipios en Alerta por Ciclón Tropical.

La tormenta Raymond se desplaza frente a las costas de México. Foto: SMN

Ubicación de la tormenta tropical Raymond hoy

En redes sociales, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso con los detalles de la tormenta tropical Raymond hoy 10 de octubre:

Ubicación : Su centro se localiza a 100 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, Colima , y a 155 km al oeste de Punta San Telmo, Michoacán .

: Su centro se localiza a 100 kilómetros (km) al suroeste de Manzanillo, , y a 155 km al oeste de Punta San Telmo, . Fuerza : Presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

: Presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h. Desplazamiento: Se mueve hacia el noroeste a una velocidad de 24 km/h.

Debido a su presencia en aguas del Pacífico mexicano, las autoridades activaron zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical, desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur.

Noticia relacionada: Condiciones Adversas por Tormenta Tropical Raymond: Conagua Informa Dónde Impactará el Ciclón.

Video: Así es el Impacto en México de las Tormentas Priscilla y Raymond y dos Sistemas Más

¿Cuál es la trayectoria del ciclón Raymond?

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Raymond no evolucionará en un huracán, pero mantendrá su avance paralelo a las costas mexicanas como tormenta tropical.

Además, se estima que impacte territorio nacional mañana 11 de octubre en Baja California Sur.

10 de octubre , 18:00 horas: Como tormenta tropical a 165 km al suroeste de Cabo Corrientes Jalisco.

, 18:00 horas: Como tormenta tropical a 165 km al suroeste de Cabo Corrientes Jalisco. 11 de octubre , 06:00 horas: Como tormenta tropical a 175 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

, 06:00 horas: Como tormenta tropical a 175 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. 11 de octubre , 18:00 horas: Como tormenta tropical a 60 km al noroeste de Cabo San Lucas.

, 18:00 horas: Como tormenta tropical a 60 km al noroeste de Cabo San Lucas. 12 de octubre, 06:00 horas: Como post-tropical y remanentes a 80 km al norte de San Evaristo Baja California Sur.

Trayectoria prevista de la tormenta tropical Raymond. Foto: SMN

Cinco estados afectados por Raymond

Este viernes, la Conagua alertó sobre afectaciones por lluvias en al menos cinco estados del país:

Lluvias intensas : Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

: Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Lluvias muy fuertes: Nayarit.

“Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas; además, reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos”, agregó.

Video: Raymond Provoca Lluvias y Alto Oleaje en Acapulco, Guerrero

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb