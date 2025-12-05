Frente Frío 18 y Masa de Aire Polar Provocará Lluvias y Heladas Hoy y Mañana en Estos Estados
Esta noche y madrugada del sábado se pronostican lluvias fuertes en tres estados, así como chubasco, y caída de aguanieve
Debido al frente número 18 estacionario, el cual se extenderá desde el noreste del golfo de México hasta el oriente del país, su masa de aire polar, y una vaguada sobre el noroeste de México, así como el ingreso de humedad, se pronostican lluvias para la madrugada del sábado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
¿En qué estados habrá lluvias fuertes por el Frente Frío 18?
Se esperan lluvias fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado en Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
También se prevén chubascos en:
- Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
- Zonas del centro, sur y sureste del país, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.
Sin embargo, también habría lluvias aisladas en:
- Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
También habría caída de aguanieve
Además se esperan bancos de niebla en zonas altas, caída de aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
Asimismo, se van a registrar rachas de viento de 30 a 50 km/h en:
- Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Temperaturas mínimas de -10 grados
Se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango; de -5 a 0 grados con heladas en
zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Se prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en:
- Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
