Vecinos de la Sierra de Hidalgo Urgen Ayuda de Autoridades ante Daños por Lluvias

Habitantes de la Sierra Otomí-Tepehua de Hidalgo urgen ayuda de las autoridades, pues se encuentran incomunicados, sin electricidad, con casas destruidas por el desborde de ríos, deslaves y derrumbes en carreteras debido a las fuertes lluvias.

Se trata de pobladores de los municipios de San Bartolo Tutotepec, Tenango y Huehuetla, a donde el apoyo de los gobiernos estatal y federal no ha llegado hasta el mediodía de este sábado.

Postes caídos, vialidades con grietas o desgajadas, así como ramas y troncos que fueron arrastradas por el desborde de ríos y las inundaciones, además de vehículos sepultados por la tierra, forman parte de las escenas trágicas que pobladores compartieron a N+ para pedir auxilio por la catástrofe de las precipitaciones.

Muertos en la sierra por daños de lluvias

Ayer, la administración del gobernador hidalguense Julio Menchaca reportó ocho personas muertas por derrumbes que causaron las lluvias en esta zona oriental de la entidad que colinda con el norte de Puebla y Veracruz, que igual sufrieron afectaciones por el mismo caso.

Hasta este 11 de octubre, Hidalgo registra al menos 22 fallecidos, según el informe más reciente. No se ha precisado si la cifra de decesos aumentó en la Sierra de Tenango por el paso del fenómeno meteorológico.

Los dos accesos habituales a los tres municipios de la región, tanto de Apulco, en Agua Blanca, como la vía principal que se prolonga desde Metepec, por Agua Zarca, se encuentran totalmente bloqueados. Las autoridades estatales y locales no han conseguido quitar los montones de tierra, rocas gigantes y árboles que se desgajaron en diversos tramos.

Daños en San Bartolo Tutotepec

Ubaldo González Vargas, alcalde de San Bartolo Tutotepec, informó ayer sobre deslaves en diversas localidades y reconoció que debido al mal estado en carreteras, la mayoría de terracería, no cuentan con el reporte sobre la magnitud de víctimas en localidades lejanas a la cabecera municipal. La mayor parte se trata de pobladores indígenas que viven en laderas de las montañas.

"Tenemos en las localidades personas que no podemos localizar", dijo a una estación radiofónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al referirse a un médico en la localidad de Santa Cruz y a dos habitantes de El Nandho.

Creo que nuestra región Otomí-Tepehua en esta ocasión ha tenido varios destrozos

En la localidad de Buena Vista, algunos habitantes tuvieron que ser evacuados y llevados a un refugio temporal. El servicio de electricidad dejó de funcionar desde el miércoles 8 de octubre. Ese día se registraron los primeros derrumbes carreteros en la vía de Tenango a Tulancingo, según testimonios de los habitantes.

El edil González Vargas reportó la habilitación de dos albergues, uno en el auditorio municipal y el otro en la primaria de la localidad de Calintla. Asimismo, dijo que hubo un traslado vía helicóptero de un paciente en estado crítico por las afectaciones por las fuertes lluvias.

El morenista emitió una declaratoria de desastre con riesgos inminentes en todo el municipio y, este sábado, el ayuntamiento informó que los servicios de agua potable y de recolección de basura quedaron suspendidos.

Casas bajo el agua y rebasados por la emergencia

En Huehuetla, cuya cabecera municipal se encuentra al lado de un río, la crecida del afluente arrasó con casas, arrastró piedras, ramas y otros sedimentos por las calles. En imágenes compartidas se observa que algunas casas quedaron bajo el agua.

Mientras que en Tenango, cuna de los famosos bordados homónimos, la alcaldesa Martha López Patricio publicó un video manifestando que se encuentran rebasados por la emergencia y no contaban con energía eléctrica, internet ni servicio de telefonía en el municipio.

"Les notificamos que debido a la fuerza implacable de la naturaleza, nos encontramos rebasados en este momento, existen muchas pérdidas materiales, estamos incomunicados vía terrestre, y de manera satelital o telefónica", lamentó en el clip compartido en Facebook.

Hay carreteras que ya se fueron por completo

Asimismo, pidió a la población que se refugiara con familiares e hizo un llamado a estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo para que se acercaran al palacio municipal y apuntarse en un listado con el fin de difundirlo a sus familiares y que supieran que se encuentran en buen estado.

Arrastradas por el deslave

En San Bartolo Tutotepec, un deslave se llevó una casa en la localidad de El Nandho al menos desde la noche del jueves y hasta estas horas, no se tenía reporte sobre el hallazgo de dos víctimas: una madre y su hija.

Ayer por la tarde, familiares de los afectados intentaron llegar al municipio por la vía de Agua Zarca, pero no pudieron seguir su trayecto por los bloqueos de deslaves. Hoy quisieron acceder nuevamente, pero personal de Protección Civil se los impidió por falta de condiciones. El tiempo en auto particular desde la zona de Agua Zarca hasta la comunidad afectada es de al menos dos horas y media.

El hijo mayor, quien vive al lado del derrumbe, se encontraba en labor de búsqueda entre escombros de tierra y rocas. Ayer en el día pidió a las autoridades municipales que dieran aviso a sus hermanas en la Ciudad de México, mientras él con vecinos escarbaban para hallar a ambas familiares.

Sin embargo, las esperanzas de encontrarlas con vida se desvanecen mientras pasan las horas, pues el deslave sepultó la vivienda.

La situación se ha vuelto desesperante por la incertidumbre, debido a que familiares que se encuentran fuera de la región quieren saber el estado de sus seres queridos.

Pero debido a la falta de conexión eléctrica y del servicio de telefonía, no han podido comunicarse desde las ciudades a donde migraron para trabajar.

ASJ