Viene Nevada a México: En Estos Estados se Espera Caída de Nieve y Aguanieve en Próximas Horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé en las próximas horas condiciones para la caída de nieve o aguanieve en algunas zonas del país.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del SMN, este fenómeno meteorológico se debe al desplazamiento del frente frío número 15 sobre el noreste de la República, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Esto, sumado a las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará un marcado descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos en la región noreste del país.

¿En dónde caerá nieve hoy 18 de noviembre de 2025?

Según el SMN, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora, al norte de México.

Al igual que chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. "Por otro lado, una línea seca sobre Coahuila en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país", añadió.

Pronóstico del clima para los próximos días. Imagen: SMN

¿Qué clima habrá la tarde de hoy en el resto de México?

En el resto del país, este martes 18 de noviembre predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

De igual forma, continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

