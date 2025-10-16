Potencial Ciclón Sonia Se Fortalece Hoy y Causará Lluvias Intensas en Esta Zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso hoy, 16 de octubre de 2025, por un potencial ciclón en el Pacífico, que en caso de evolucionar llevaría el nombre de Sonia. Te decimos dónde provocará lluvias intensas el fenómeno meteorológico.

La Conagua informó que monitorea una zona de baja presión son potencial para evolucionar al ciclón tropical Sonia, que se localiza a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Se prevé que podría evolucionar al final de esta semana.

Cabe recordar que el frente frío núm. 7 se desplaza sobre el noroeste mexicano, en interacción con una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, provocando fuertes rachas de viento en la región, así como lluvias fuertes en zonas de Chihuahua y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Lluvias por potencial ciclón Sonia

La Conagua advirtió que el potencial ciclón Sonia provocará fuertes lluvias en varios estados del Pacífico mexicano:

Chiapas.

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Nayarit

La zona de #BajaPresión localizada a 405 km al sur de Puerto Ángel, #Oaxaca, incrementa a 50 % su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Para mayor información consulte el gráfico 👇 pic.twitter.com/YmcoNNb7sg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2025

Lluvias en el país hoy

Para este jueves 16 de octubre se prevén lluvias en varios estados del país:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y noreste), Coahuila (noroeste), Durango (occidente), Sinaloa (sur), Colima (costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (este).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Con información de N+.

