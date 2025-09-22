Hoy Es el Primer Día del Otoño 2025 en México: ¿Hasta Cuándo Dura la Estación?

Este lunes 22 de septiembre inicia el otoño 2025 en México y gran parte del mundo. Te decimos hasta cuándo durará la estación del año.

Qué es un equinoccio: Los equinoccios se producen dos veces al año, en marzo y en septiembre, cuando la posición aparente del Sol cruza el ecuador celeste. Esto provoca que sus rayos incidan de manera casi perpendicular sobre la superficie terrestre, generando que el día y la noche tengan una duración muy similar, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque en la práctica el día suele durar unos minutos más que la noche debido a la refracción atmosférica y al tamaño aparente del Sol, la simetría es suficiente para que el evento sea reconocido como un “equilibrio” entre luz y oscuridad.

¿Hasta cuándo durará el otoño?

La UNAM indicó que a las 12:19 horas del centro de México será el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, momento en que la duración del día y la noche será casi la misma en todo el planeta.

La máxima casa de estudios indicó que este fenómeno astronómico marca el fin del verano y la llegada del otoño en México y en gran parte del mundo. El término “equinoccio” proviene del latín aequinoctium, que significa “noche igual”.

El otoño durará hasta el solsticio de invierno, es decir, hasta el próximo 21 de diciembre de 2025.

En esa jornada, el Sol saldrá casi exactamente por el este y se pondrá por el oeste, algo que ocurre solo en los equinoccios. Desde ese día, las jornadas en México serán cada vez más cortas, con noches más largas, hasta culminar en el invierno.

Zonas arqueológicas para ver el equinoccio

En sitios arqueológicos como Chichén Itzá, la luz solar proyecta figuras serpentinas sobre la Pirámide de Kukulkán durante los equinoccios, fenómeno que atrae a miles de visitantes. Estas manifestaciones arquitectónicas revelan cómo las culturas mesoamericanas entendían la importancia de los ciclos astronómicos y agrícolas.

Hoy, el equinoccio no solo se observa en términos científicos, sino también como un recordatorio de la relación entre la humanidad y los ritmos cósmicos, indicó la UNAM.

