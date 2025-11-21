Tormenta Invernal Toma Fuerza en México: Alertan por Nevadas, Lluvias Fuertes y Frío Intenso

Una tormenta invernal toma fuerza en México que, sumada a los efectos del frente frío número 16, se espera provoque nieve, lluvias y temperaturas de hasta -10 grados este viernes y fin de semana. En N+ te decimos en qué regiones.

Video. Baja California Suspende Clases por Lluvias del Frente Frío 16 Este Viernes 21 de Noviembre

Cae nieve este viernes 21 de noviembre en México

Imágenes de la #Nevada registrada la mañana de hoy, en el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada, #BajaCalifornia ⬇️ pic.twitter.com/0UZtYiQWY4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 21, 2025

La Comisión Nacional del Agua compartió imágenes de nevadas en México, en el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California, la mañana del viernes 21 de noviembre de 2025.

¿Dónde se sentirá con fuerza la primera tormenta invernal?

El sábado 22 de noviembre de 2025 se sentirán con mayor fuerza los efectos de la primera tormenta invernal en Madera, Chihuahua, donde hay registros de la primera nevada de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Formalmente ya es invierno en noviembre?

Aunque el clima es gélido en diversas regiones del país esto indica que se acerca cada vez más el invierno, se pronostica que la primera tormenta invernal afecte con nevadas, lluvias y hasta vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Frente frío 15 y 16 se unen con sistema invernal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que el sistema invernal, los frentes fríos 16 y 15, además de canales de baja presión, generarán precipitaciones en los siguientes estados:

Lloverá fuerte en:

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Sonora

Tamaulipas

Habrá intervalos de chubascos en

Baja California Sur

Chiapas

Chihuahua

Colima

Estado de México

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Oaxaca, Puebla

San Luis Potosí

Veracruz

Se esperan lluvias aisladas en:

Campeche

Guanajuato

Hidalgo

Morelos

Querétaro

Quintana Roo

Tabasco

Yucatán.

Pronostican sábado de bajas temperaturas

Autoridades meteorológicas prevén la primera tormenta invernal y el frente frío número 16 que causen un descenso de temperatura en el norte y noroeste de México, donde los efectos más severos para este sábado 22 de noviembre serán:

Caída de nieve o aguanieve en sierras de:

⚠️En las próximas horas, se esperan intervalos de #Chubascos, fuertes #Rachas de #Viento y caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas del noroeste del país.



¡Toma tus previsiones! 😯 pic.twitter.com/DIJhrQqTGf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 21, 2025

Baja California

Chihuahua

Sonora

¿Dónde se esperan temperaturas de hasta -10 grados?

Se advierten de temperaturas de hasta -10 grados con heladas en las zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Sonora

Frío de hasta -5 grados con heladas en las zonas montañosas de:

Baja California

Edomex

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Zacatecas

Los termómetros oscilarán entre los 0 y 5 grados en las zonas altas de:

Aguascalientes

Coahuila

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

San Luis Potosí

Veracruz

Así estará el clima en CDMX el sábado 22 de noviembre de 2025

Se espera en la Ciudad de México clima frío durante la mañana del sábado 22 de noviembre de 2025; las temperaturas mínimas serán de hasta 8 grados. Para la tarde los termómetros alcanzarán los 26 grados con cielo medio nublado.

