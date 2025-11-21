Tormenta Invernal Toma Fuerza en México: Alertan por Nevadas, Lluvias Fuertes y Frío Intenso
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el sistema invernal, sumado a los frentes fríos 16 y 15, además de canales de baja presión, causen lluvias; conoce en cuáles estados
Una tormenta invernal toma fuerza en México que, sumada a los efectos del frente frío número 16, se espera provoque nieve, lluvias y temperaturas de hasta -10 grados este viernes y fin de semana. En N+ te decimos en qué regiones.
Cae nieve este viernes 21 de noviembre en México
Imágenes de la #Nevada registrada la mañana de hoy, en el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada, #BajaCalifornia ⬇️ pic.twitter.com/0UZtYiQWY4— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 21, 2025
La Comisión Nacional del Agua compartió imágenes de nevadas en México, en el Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada, Baja California, la mañana del viernes 21 de noviembre de 2025.
¿Dónde se sentirá con fuerza la primera tormenta invernal?
El sábado 22 de noviembre de 2025 se sentirán con mayor fuerza los efectos de la primera tormenta invernal en Madera, Chihuahua, donde hay registros de la primera nevada de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Formalmente ya es invierno en noviembre?
Aunque el clima es gélido en diversas regiones del país esto indica que se acerca cada vez más el invierno, se pronostica que la primera tormenta invernal afecte con nevadas, lluvias y hasta vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
Frente frío 15 y 16 se unen con sistema invernal
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que el sistema invernal, los frentes fríos 16 y 15, además de canales de baja presión, generarán precipitaciones en los siguientes estados:
Lloverá fuerte en:
- Baja California
- Coahuila
- Nuevo León
- Sonora
- Tamaulipas
- Habrá intervalos de chubascos en
- Baja California Sur
- Chiapas
- Chihuahua
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca, Puebla
- San Luis Potosí
- Veracruz
Se esperan lluvias aisladas en:
- Campeche
- Guanajuato
- Hidalgo
- Morelos
- Querétaro
- Quintana Roo
- Tabasco
- Yucatán.
Pronostican sábado de bajas temperaturas
Autoridades meteorológicas prevén la primera tormenta invernal y el frente frío número 16 que causen un descenso de temperatura en el norte y noroeste de México, donde los efectos más severos para este sábado 22 de noviembre serán:
Caída de nieve o aguanieve en sierras de:
⚠️En las próximas horas, se esperan intervalos de #Chubascos, fuertes #Rachas de #Viento y caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas del noroeste del país.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 21, 2025
¡Toma tus previsiones! 😯 pic.twitter.com/DIJhrQqTGf
- Baja California
- Chihuahua
- Sonora
¿Dónde se esperan temperaturas de hasta -10 grados?
Se advierten de temperaturas de hasta -10 grados con heladas en las zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Sonora
Frío de hasta -5 grados con heladas en las zonas montañosas de:
- Baja California
- Edomex
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Zacatecas
Los termómetros oscilarán entre los 0 y 5 grados en las zonas altas de:
- Aguascalientes
- Coahuila
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Nuevo León
- Oaxaca
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Veracruz
Así estará el clima en CDMX el sábado 22 de noviembre de 2025
Se espera en la Ciudad de México clima frío durante la mañana del sábado 22 de noviembre de 2025; las temperaturas mínimas serán de hasta 8 grados. Para la tarde los termómetros alcanzarán los 26 grados con cielo medio nublado.
