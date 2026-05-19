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Pronóstico del Tiempo en México MIÉRCOLES 20 de Mayo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

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Se prevén lluvias en gran parte del territorio; fuertes con puntuales muy fuertes en Coahuila y Chiapas. En tanto, en la mayor parte del país se esperan temperaturas por encima de los 30 °C

Pronóstico del Tiempo en México MIÉRCOLES 20 de Mayo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Pronóstico del tiempo en México 20 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Para este miércoles, seguirán las temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Prevaleciendo la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán; finalizando a partir de este día en Coahuila y Zacatecas.

Por otra lado, una línea seca en el norte, en interacción con una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional, un sistema frontal cercano a la frontera norte de México e inestabilidad atmosférica, generarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en dichas regiones.

Así como lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila; fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. 

Dichas lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se prevén lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa y Aguascalientes. 

Al mismo tiempo, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; fuertes en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla; e intervalos de chubascos en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo; los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. 

Se prevén lluvias aisladas en Jalisco y Tabasco.

Valle de México

  • Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región.
  • Por la tarde, se pronostica ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México (norte, centro y este).
  • La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 27 a 29 °C

Lluvias

  • Se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur).
  • Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (norte y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla (oeste y centro).
  • Intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco.

Calor

  • Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).
  • Máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Frío 

  • Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Baja California y Durango, con heladas.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Sonora y Chihuahua, con posibles heladas.

Viento y oleaje

  • Se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro; y con posible formación de torbellinos en Coahuila.
  • De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Aguascalientes.
  • Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California.
  • Oleaje de 1 a 2 metros de altura, durante la mañana en costas de Campeche y Yucatán.

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Con información de SMN
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