Pronóstico del Tiempo en México MIÉRCOLES 20 de Mayo de 2026: ¿En Qué Estados Lloverá?

Para este miércoles, seguirán las temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana.

Prevaleciendo la onda de calor en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán; finalizando a partir de este día en Coahuila y Zacatecas.

Por otra lado, una línea seca en el norte, en interacción con una vaguada en altura sobre el noroeste del territorio nacional, un sistema frontal cercano a la frontera norte de México e inestabilidad atmosférica, generarán vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en dichas regiones.

Así como lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila; fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Dichas lluvias podrán estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se prevén lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa y Aguascalientes.

Al mismo tiempo, canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; fuertes en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla; e intervalos de chubascos en Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo; los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Se prevén lluvias aisladas en Jalisco y Tabasco.

Valle de México

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región.

se espera en la región. Por la tarde , se pronostica ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México (norte, centro y este).

, se pronostica con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México (norte, centro y este). La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 27 a 29 °C.

Lluvias

Se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur).

en Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nuevo León (norte y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla (oeste y centro).

en Nuevo León (norte y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla (oeste y centro). Intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco.

Calor

Se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste). Máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Frío

Se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Baja California y Durango, con heladas.

durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Baja California y Durango, con heladas. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Sonora y Chihuahua, con posibles heladas.

Viento y oleaje

Se pronostica viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro; y con posible formación de torbellinos en Coahuila.

con y tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro; y con posible formación de torbellinos en Coahuila. De 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Aguascalientes.

en Campeche y Yucatán; y con posibles tolvaneras en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Aguascalientes. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costa occidental de la península de Baja California.

en costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1 a 2 metros de altura, durante la mañana en costas de Campeche y Yucatán.

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Con información de SMN

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