Pronóstico del Tiempo Domingo 2 de Noviembre de 2025: ¿En Qué Estados Lloverá?

Para este domingo 2 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos cinco estados del país, debido a que el frente frío número 12 recorrerá el litoral del Golfo de México en interacción con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones puntuales fuertes en entidades del noreste, oriente, centro, sureste del territorio nacional y la península de Yucatán.

"Además, un canal de baja presión en el interior del país, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos", reportó el SMN.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas, además de intervalos de chubascos en Hidalgo, Michoacán y Guerrero, según el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte).

: Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste).

: Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Michoacán y Guerrero.

: Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Michoacán y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. De 30 a 35 °C: Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo 2 de noviembre en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.

con del domingo 2 de noviembre en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla. De 0 a 5 °C durante las primeras horas en las sierras de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas de la región durante la mañana de este domingo.

Mientras que por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h.

Con información de Conagua

