Pronóstico del Tiempo Domingo 25 de Enero: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Podría Nevar?

Para este domingo 25 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en nueve entidades por la tercera tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 30; además, se espera la caída de nieve o aguanieve en tres estados y dos zonas altas más.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el fenómeno invernal se desplace sobre el norte del territorio mexicano, donde continuará interaccionando con un río atmosférico ocasionando lluvias y chubascos en esa región.

Según el SMN, durante la tarde, la tercera tormenta invernal se desplazará hacia el centro de Estado Unidos y dejará de afectar México. Mientras que el sistema frontal recorrerá el noreste y oriente del país, interaccionará con dicho río atmosférico que cruzará desde el occidente hasta el noreste del país y con un canal de baja presión.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca.

(50 a 75 mm): Veracruz (Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas.

(25 a 50 mm): Hidalgo (Huasteca, sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Tabasco y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

(5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Campeche.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas

¿Dónde podría nevar?

La autoridad alertó por la caída de nieve o aguanieve en las siguientes zonas:

Sonora

Chihuahua

Durango

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Además, se pronostica lluvia engelante en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas (istmo).

: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas (istmo). De 30 a 35 °C: Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C en Chihuahua, Durango y Coahuila.

en Chihuahua, Durango y Coahuila. De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León.

en zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León. De -5 a 0 °C en Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día.

Por la mañana, habrá ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, se espera ambiente templado a cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

