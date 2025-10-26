Pronóstico del Tiempo Domingo 26 de Octubre de 2025: Así las Lluvias en el País.

Para este domingo 26 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos en 11 estados del país, debido al frente frío número 10, la corriente en chorro subtropical, el sistema frontal y canales de baja presión sobre el interior del país.

De acuerdo con el pronóstico, se espera el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de la onda tropical número 39 que se desplazará sobre el occidente del territorio nacional; así como una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el oriente de México.

Las precipitaciones más intensas serán en Chiapas, con intervalos de chubascos en el sureste y la península de Yucatán.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas (sur).

: Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca) y Morelos.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C durante el 26 de octubre, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

durante el 26 de octubre, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. De 0 a 5 °C durante el 26 de octubre, zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se espera por la mañana, cielo despejado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Con información de Conagua

