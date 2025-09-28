Así Estará el Clima en el País este Domingo 28 de Septiembre; Conoce en que Estados Lloverá.

Para este domingo 28 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la probabilidad de lluvias fuertes en al menos 17 estados del país, con afectaciones intensas en Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Según el pronóstico, el sistema frontal número 4 se extenderá en el oriente del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país, generando probabilidad de precipitaciones fuertes a muy fuertes.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Colima.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Campeche.

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

En la Ciudad de México y el Estado de México se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día.

Por la mañana se prevé un ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. En la tarde, ambiente de templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la capital del país.

Mientras que en territorio mexiquense se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en territorio que se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

En tanto, la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

El SMN advirtió que las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

