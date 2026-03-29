Pronóstico del Tiempo Domingo 22 de Marzo: ¿En Qué Estados Lloverá Fuerte Dónde Caerá Granizo?

Para este domingo 29 de marzo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes en al menos 13 entidades, así como la posible caída de granizo en tres regiones por el frente frío número 42.

Según los pronósticos, se espera que la masa de aire polar asociada al sistema frontal modifique gradualmente sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro y oriente de México, donde habrá ambiente frío durante las mañanas.

Además, una vaguada en altura y canales de baja presión al interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del sur y sureste del país.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

: Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Video: Pronóstico del Tiempo: Se Esperan Lluvias en el Sur y Sureste del País, y Fuertes Rachas de Viento en el Norte.

¿Dónde caerá granizo?

En estados del norte

Occidente

Centro de la República Mexicana

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Nayarit.

: Nayarit. De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C en Chihuahua y Durango.

en Chihuahua y Durango. De -5 a 0 °C con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

con heladas en sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán y Ciudad de México.

Valle de México

Para el Valle de México, se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado durante la mañana, con presencia de bruma y ambiente fresco en la región; así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se pronostica ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México; lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

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