Pronóstico del Tiempo Domingo 8 de Febrero: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Nevará?

Para este domingo 8 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 10 estados, así como la caída de nieve o aguanieve en sierras de tres entidades.

De acuerdo con las previsiones, se espera una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura sobre la península de Baja California, en combinación con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste y norte del país.

Según el SMN, se pronostican canales de baja presión en el occidente, centro y sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe.

Continuará un anticiclón en niveles medio de la atmósfera, manteniendo tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas nocturnas y matutinas de frías a muy frías en zonas serranas de la Mesa del Norte y Mesa Central

Las lluvias más intensas serán en Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.

(25 a 50 mm): Chihuahua. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

(5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Colima, Estado de México, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas

¿Dónde podría nevar?

La autoridad alertó por la caída de nieve o aguanieve en las sierras de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Guerrero.

: Guerrero. De 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas, durante la mañana.

Mientras que por la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el suroeste del Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

