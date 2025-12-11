Pronóstico del Tiempo JUEVES 11 de Diciembre de 2025: Habrá Viento, Lluvias y Frío

Para este jueves 11 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 20 se extenderá sobre el noreste del país, ocasionando fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, habrá lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Además, persistirá, ambiente de muy frío a frío al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro), Chiapas (este), Campeche (este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas y Olmeca), Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente frío en la región, muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, cielo medio nublado a nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias y chubascos (5 a 25 mm) con posibles descargas eléctricas en Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

