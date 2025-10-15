Pronóstico del Tiempo JUEVES 16 de Octubre de 2025: Se Esperan Lluvias, Viento y Frío

Para este jueves 16 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en el norte del país, así como lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila.

La onda tropical núm. 38 recorrerá lentamente la península de Yucatán y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en esa región, y lluvias e intervalos de chubascos y posible caída de granizo en el noreste y oriente del territorio nacional.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, muy fuertes en Guerrero, y oleaje elevado en costas de dichos estados.

Canales de baja presión sobre el interior del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y noreste), Coahuila (noroeste), Durango (occidente), Sinaloa (sur), Colima (costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (este).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De - 5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste).

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

