Pronóstico del Tiempo JUEVES 23 de Abril de 2026: ¿En Dónde Habrá Lluvias Fuertes?

Para este jueves 23 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del país, así como lluvias fuertes en Coahuila y chubascos en Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, habrá chubascos y lluvias puntuales fuertes en estados de la Mesa Central, occidente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

También se mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos y Oaxaca (sur).

Además, dará inicio a partir de este día en Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro) y Chiapas (noroeste).

Video: Canales de Baja Presión Provocarán Lluvias en la Mayor Parte del País

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Puebla (sur y suroeste), Guerrero (este y noreste), Oaxaca (centro, norte y noroeste) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Michoacán (centro), San Luis Potosí, Guerrero (noroeste), Morelos (sur) y Oaxaca (centro).

De 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado a cálido. Probabilidad de lluvias y chubascos en el Estado de México, con descargas eléctricas. En la Ciudad de México se prevé lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM