Pronóstico del Tiempo JUEVES 25 de Septiembre de 2025: Así Estará el Clima en México

Para este jueves 25 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y un descenso de la temperatura en las entidades mencionadas.

La onda tropical 34 se desplazará sobre el sur del país y en combinación con un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias muy fuertes en el centro y sur del territorio nacional.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, aunado a una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional; con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit y Chihuahua (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Con información de Conagua

ICM