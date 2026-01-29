Pronóstico del Tiempo JUEVES 29 de Enero 2026: Entra a México el Frente Frío 32

Para este jueves 29 de enero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que un nuevo frente frío (núm. 32) y su masa de aire polar se aproximarán e ingresarán a la frontera norte de México.

En interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente, centro y sur de México, ocasionará ambiente estable y sin lluvias en dichas regiones.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (Olmeca), Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste) y Campeche.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y presencia de bruma en la región, así como ambiente muy frío y posibles heladas en zonas serranas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado, nubosidad dispersa y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM