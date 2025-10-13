Pronóstico del Tiempo LUNES 13 de Octubre de 2025: Consulta en qué Estados Lloverá.

Para este lunes 13 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos fuertes en 12 estados del país, debido los remanentes del ciclón Raymond en interacción con el frente frío número 6.

Las precipitaciones más intensas serán en Chiapas, así como en la costa del Pacífico, el sureste y la Península de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico de las autoridades.

Además, se espera que la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura causen lluvias puntuales torrenciales en el norte del territorio mexicano. Aunado a las consecuencias de canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, aunados a la onda tropical número 37.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas.

: Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche.

: Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca. De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes 13 de octubre en zonas serranas de Baja California.

durante la madrugada del lunes 13 de octubre en zonas serranas de Baja California. De 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes 13 de octubre en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México habrá cielo medio nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Con información de Conagua

