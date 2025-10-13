Inicio Nacional Clima Pronóstico del Tiempo LUNES 13 de Octubre de 2025: Consulta en qué Estados Lloverá

Pronóstico del Tiempo LUNES 13 de Octubre de 2025: Consulta en qué Estados Lloverá

Para este lunes 13 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones lluvias y chubascos fuertes en al menos 12 estados del país por remanentes del ciclón Raymond

Para este lunes 13 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos fuertes en 12 estados del país, debido los remanentes del ciclón Raymond en interacción con el frente frío número 6

Las precipitaciones más intensas serán en Chiapas, así como en la costa del Pacífico, el sureste y la Península de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico de las autoridades.

Además, se espera que la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura causen lluvias puntuales torrenciales en el norte del territorio mexicano. Aunado a las consecuencias de canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, aunados a la onda tropical número 37.

Lluvias en el país

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Campeche.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones. Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Temperaturas máximas

  • De 35 a 40 °C:  Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.
  • De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas

  • De -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes 13 de octubre en zonas serranas de Baja California.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes 13 de octubre en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México habrá cielo medio nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento variable de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Con información de Conagua

