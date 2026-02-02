Pronóstico del Tiempo Lunes 2 de Febrero: ¿En qué Estados Habrá Fuertes Lluvias?
El Servicio Meteorológico Nacional prevé fuertes lluvias en diversos estados por un canal de baja presión y el frente frío número 32 para este lunes 2 de febrero
Para este lunes 2 1 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en seis estados por el frente frío número 32 y un canal de baja presión.
De acuerdo con las previsiones, se espera que la masa de aire ártico asociada al frente, se mueva hacia el oriente del Golfo de México y cambie sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte del país.
Según el SMN, un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del territorio nacional.
El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional
Las lluvias más intensas serán en Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Oaxaca, indicó el SMN.
Lluvias en el país
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.
- De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
Temperaturas mínimas
- De -15 a -10 °C en Chihuahua.
- De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango.
- De -5 a 0 °C en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C en las sierras de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Clima en el Valle de México
Para el Valle de México, se espera cielo despejado a medio nublado durante el día y por la mañana, se prevé ambiente muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.
Durante la tarde, se pronostica ambiente fresco a templado, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México.
La temperatura mínima en la capital del país será de 4 a 6 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C.
Con información de Conagua
ASJ