Pronóstico del Tiempo MARTES 10 de Marzo de 2026: ¿En Qué Estados Seguirá la Onda de Calor?

Para este martes 10 de marzo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, además de Sinaloa y Durango; y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los mencionados estados.

Habrá vientos fuertes a muy fuertes en dichas norte y noreste; así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos o tornados en el norte de citadas entidades.

Se esperan lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Video: Frío Continuará en el Noroeste del País por Frente Frío 40 y la Cuarta Tormenta Invernal

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango (norte).

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Durango, Sinaloa (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente frío a fresco y muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México, y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Con información de Conagua

ICM