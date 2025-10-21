Pronóstico del Tiempo MARTES 21 de Octubre de 2025: ¿Dónde Habrá Lluvias Fuertes?

Para este martes 21 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país y la península de Yucatán, y con puntuales intensas en zonas de Veracruz.

Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se localizará al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en dichas entidades.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente y centro de México.

Un nuevo frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, se aproximará a la frontera norte de México, en donde generará fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en dicha región.

Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera ingresará al noroeste del país, en donde ocasionará vientos con rachas de hasta 50 km/h, así como descenso de temperaturas en Baja California.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Olmeca), Chiapas (norte, este y sureste) y Tabasco (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero (sur y sureste), Campeche (oeste y sur), Yucatán (este y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla y Sotavento), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Durango (noreste), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México e incremento de nubosidad con probabilidad de intervalos de chubascos en zonas del Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

