Pronóstico del Tiempo MARTES 3 de Febrero de 2026: Frente Frío 33 Ingresará a México

Para este martes 3 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 33 se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México.

En interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Simultáneamente, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, incluido el golfo de California.

Mientras que canales de baja presión en occidente, centro y sur del país, aunados al ingreso de humedad del Pacífico, generarán chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, una circulación anticiclónica sobre el golfo de México originará viento de componente sur (surada) con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

En el resto del país, se prevé ambiente cálido a caluroso durante la tarde con baja probabilidad de lluvia.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo despejado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente templado, con lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

