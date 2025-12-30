Pronóstico del Tiempo MARTES 30 de Diciembre 2025: ¿En Qué Estados Lloverá y Hará Frío?

Para este martes 30 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes con puntuales intensas en zonas del oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Asimismo, la masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá el evento de norte intenso y oleaje elevado en las costas de Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de fuerte a muy fuerte con oleaje elevado en el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México; manteniéndose durante la mañana la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Finalmente, se esperan rachas fuertes de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste, occidente y sur del territorio nacional.

Video: Ambiente Gélido en Gran Parte del País por Frente Frío 25

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Probabilidad de nieve o aguanieve, durante la mañana: cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora y Durango (oeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Durante el día se pronostica cielo nublado, por la mañana ambiente frío en la región; y muy frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente fresco a templado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 17 a 19 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C.

Con información de Conagua

ICM