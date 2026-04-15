Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 15 de Abril de 2026: ¿Cómo Estará el Clima en Tu Entidad?

Para este miércoles 15 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo; además de lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas.

A su vez, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Por otro lado, habrá lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).

Video: Conagua se Prepara Para Atender Emergencias por Temporada de Lluvias

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en el Estado de México y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

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Con información de Conagua

ICM