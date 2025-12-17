Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 17 de Diciembre de 2025: En Estas Entidades Habrá Heladas

Para el miércoles 17 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias y chubascos en el noreste, oriente y sureste del territorio mexicano, así como en estados del norte, centro y sur del país, además de la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas.

A su vez, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas; asimismo, se prevé el incremento gradual de las temperaturas vespertinas.

Finalmente, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío durante la noche a la frontera norte de México.

Video: SMN Prevé Bajas Temperaturas en Gran Parte del País y Lluvias en Estados del Norte

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Puebla (Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche y Yucatán

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Bancos de niebla. Por la tarde, ambiente templado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 17 a 19 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM