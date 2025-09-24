Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 24 de Septiembre de 2025: En Estos 4 Estados Lloverá Muy Fuerte

Para este miércoles 24 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que los desprendimientos nubosos del huracán Narda en combinación con inestabilidad atmosférica mantendrán las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente mexicano, con lluvias puntuales intensas en Jalisco (oeste) y Nayarit.

La onda tropical núm. 34 recorrerá el sureste y sur del país, en interacción con un canal de baja presión y con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Guerrero (oeste y costa) y Oaxaca (norte y oeste).

Un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y el ingreso de humedad de ambos océanos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente y centro de México.

A su vez, habrá lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; asimismo, se pronostican viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en dichos estados.

El monzón mexicano generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste del territorio nacional.

Además, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit, Jalisco (oeste), Guerrero (norte, oeste y costa) y Oaxaca (norte y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Morelos, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro) y Sonora (oeste y centro).

De 35 a 40 °C: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región, cielo medio nublado, ambiente frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente cálido con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

