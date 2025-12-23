Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 24 de Diciembre 2025: ¿En Qué Estados Hará Frío y Lloverá?

Para este miércoles 24 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, que en interacción con una vaguada y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del país.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además de ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo nublado, bancos de niebla, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 19 a 21°C.

