Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 4 de Febrero de 2026: Habrá Lluvias y Descenso de Temperaturas

Para este miércoles 4 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío 33 recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional, ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

Mientras que la masa de aire polar que impulsa al frente, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará evento de norte muy fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Además, se espera un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país; asimismo, durante la noche, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Video: Alertan por un Descenso de las Temperaturas en el País; en Yucatán, Se Esperan hasta 3 Grados

Por otro lado, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al oeste de la península de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán viento con rachas fuertes en el noroeste de México.

Se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa Pacífica de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el occidente del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dicha región.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Oaxaca y Guerrero.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco y Colima.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región, y muy frío con posibles heladas en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM