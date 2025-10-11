Pronóstico del Tiempo SÁBADO 11 de Octubre de 2025: Se Mantendrá el Temporal Lluvioso

Para este sábado 11 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la tormenta tropical Raymond se aproximará al sur de Baja California Sur, donde podría tocar tierra en el transcurso del día.

Su circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Baja California Sur (sur) y Sonora (centro y este), así como lluvias muy fuertes en Chihuahua (oeste y sur), Durango (oeste), Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, un frente frío se aproximará e ingresará sobre el norte de Baja California, reforzando las condiciones para lluvias en el noroeste del territorio nacional.

Se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, occidente, centro y sur del país, con puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, la onda tropical núm. 37 se desplazará lentamente al sur de la península de Yucatán y continuará interactuando con una vaguada en altura, manteniendo las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur) y Sonora (centro y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y sur), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Campeche.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Estado de México.

Clima en el Valle de México

Durante el día se pronostica cielo medio nublado a nublado en la región. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Con información de Conagua

ICM