Pronóstico del Tiempo SÁBADO 25 de Octubre de 2025: ¿En Qué Estados Lloverá?

Para este sábado 25 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé vientos fuertes en el noreste mexicano, con rachas de 55 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales fuertes en Jalisco (sur), Colima (norte) y Michoacán (oeste y costa).

A su vez, canales de baja presión sobre el sur y sureste del país, mantendrán las condiciones para lluvias y chubascos en ambas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur).

Asimismo, se prevé viento de componente sur (surada) de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Finalmente, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente cálido a caluroso en la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente de la República Mexicana.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sur), Colima (norte), Michoacán (oeste y costa), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas (sur), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital y Olmeca), San Luis Potosí (Huasteca), Tabasco, Campeche, Coahuila, Nayarit, Morelos y Tlaxcala.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De - 5 a 0 °C y posibles heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C y posibles heladas: zonas serranas de Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Valle de México.

Durante la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos (5.0 a 25.0 mm en 24 horas) y posibles descargas eléctricas en el Estado de México (suroeste) y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Con información de Conagua

ICM