Pronóstico del Tiempo SÁBADO 4 de abril de 2026: Se Esperan Lluvias, Tornados y Calor en el País

Para este sábado 4 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noroeste de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, habrá vientos fuertes y posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Así como lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional; y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz (centro) y Chiapas.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).

Video: Frente Frío 43 Causará Lluvias con Descargas Eléctricas y Rachas de Viento en el Norte del País

Lluvias en el país

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz (centro) y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Tabasco.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Estado de México y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región; y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

Historias recomendadas:

Con información de Conagua

ICM