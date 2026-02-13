Pronóstico del Tiempo VIERNES 13 de Febrero de 2026: Se Esperan Lluvias y Ambiente Caluroso

Para este viernes 13 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste y norte de la República Mexicana.

Se esperan lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en zonas del occidente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.

Se mantendrá tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, se establecerá un evento de surada con fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Coahuila.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

De 30 a 35 °C: Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Se pronostica cielo parcialmente nublado y bruma a lo largo del día. Ambiente fresco durante la mañana y frío en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente cálido, sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

