Pronóstico del Tiempo VIERNES 8 de Mayo 2026: ¿Qué Estados Tendrán las Temperaturas Más Altas?

Para este viernes 8 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

Además, estas altas temperaturas y distintos fenómenos climáticos mantendrán la onda de calor en diferentes zonas de 24 entidades.

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Habrá chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente y centro del país, con lluvias muy fuertes en zonas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz.

También se esperan lluvias y chubascos en el sur y sureste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Finalmente, se prevén fuertes rachas de viento en el noroeste y norte de México, así como chubascos en Chihuahua.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste y oeste), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo (norte y este), Estado de México (noreste) y Tlaxcala (norte y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: Baja California (noreste) y Guerrero (noroeste).

De 40 a 45 °C: Sonora (noroeste), Coahuila (suroeste), Michoacán (centro y oeste), Oaxaca (centro y este), Chiapas (centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua (noreste y suroeste), Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Guanajuato (suroeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región; y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 29 a 31 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Prevaleciendo la onda de calor en Ciudad de México (norte) y el Estado de México (centro y suroeste).

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Con información de Conagua

ICM