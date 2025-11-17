Pronóstico del Tiempo LUNES 17 de Noviembre: Lluvias Fuertes y Heladas en Estos Estados

Se prevé para este lunes 17 de noviembre de 2025, que el frente frío número 14 se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar al país, sin embargo, otro frente frío se aproximará rápidamente al noroeste mexicano y, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará lluvias y chubascos, descenso de temperatura y vientos fuertes en dicha región.

Al mismo tiempo, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

En el resto de la República Mexicana predominará cielo despejado y sin probabilidad de lluvia; ambiente frío a muy frío durante la mañana con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Se prevé durante la mañana , ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas del Valle de México ambiente muy frío con heladas.

, en la región, y en zonas altas del Valle de México con heladas. Por la tarde se espera ambiente templado a cálido , cielo despejado a medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México .

se espera , cielo despejado a medio nublado con en el y en la de . En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Lluvias

Se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).

en Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos en Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

en Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.

en Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz. Posible caída de nieve o aguanieve en Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Calor

Se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo), Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo), Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Máximas de 30 a 35 °C en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frío

Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.

en zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz. Mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca.

Viento

Se pronostica viento de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Historias recomendadas:

Con información de SMN

LECQ