Pronóstico del Tiempo LUNES 17 de Noviembre: Lluvias Fuertes y Heladas en Estos Estados
Este lunes se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California y Chiapas, mientras que en Sierras de Baja California y norte de Sonora se prevé posible caída de nieve o aguanieve
Se prevé para este lunes 17 de noviembre de 2025, que el frente frío número 14 se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar al país, sin embargo, otro frente frío se aproximará rápidamente al noroeste mexicano y, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará lluvias y chubascos, descenso de temperatura y vientos fuertes en dicha región.
Al mismo tiempo, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
En el resto de la República Mexicana predominará cielo despejado y sin probabilidad de lluvia; ambiente frío a muy frío durante la mañana con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Valle de México
- Se prevé durante la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas del Valle de México ambiente muy frío con heladas.
- Por la tarde se espera ambiente templado a cálido, cielo despejado a medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México.
- En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C.
Lluvias
- Se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur).
- Intervalos de chubascos en Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas en Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.
- Posible caída de nieve o aguanieve en Sierras de Baja California y norte de Sonora.
Calor
- Se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo), Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
- Máximas de 30 a 35 °C en Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Frío
- Se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.
- Mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca.
Viento
- Se pronostica viento de 15 a 25 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
- De 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Con información de SMN
