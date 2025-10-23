Melissa Cobra su Primera Víctima y Amenaza con Convertirse en Huracán; ¿Viene hacia México?

La tormenta tropical Melissa cobró este jueves 23 de octubre su primera víctima mortal, un hombre que murió tras caer de un árbol en Haití, en su avance por el Caribe.

En ese mismo país caribeño otras cinco personas resultaron heridas por las inundaciones que provocaron las fuertes lluvias del fenómeno meteorológico y que han generado pérdidas en el sector agropecuario.

Aunque la trayectoria y la fuerza de la tormenta siguen siendo inciertas, en las próximas 72 horas Melissa podría convertirse en huracán, alertaron meteorólogos de Estados Unidos.

¿Dónde está y hacia dónde va Melissa?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte a las 15:00 horas, el centro de la tormenta tropical se localizaba a 300 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica, y a mil 330 kilómetros al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de 73 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 4 kilómetros por hora.

¿Melissa tocará tierra en México?

Según el pronóstico de trayectoria y a su ubicación, la tormenta tropical Melissa no representa un peligro para el territorio mexicano, precisó el SMN.

