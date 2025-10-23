Trump Demuele Ala Este de la Casa Blanca: Queda en Escombros para Construir un Salón de Baile

Toda el Ala Este de la Casa Blanca fue demolida para dar paso al salón de baile de 300 millones de dólares del presidente Donald Trump, así lo anunció la Casa Blanca este jueves 23 de octubre de 2025.

Ala Este de la Casa Blanca queda en escombros

El presidente Donald Trump informó en julio que dicho proyecto no interferiría con la estructura característica de la Casa Blanca. Sin embargo, los equipos de demolición al comenzar sus labores en el Ala Este, un funcionario afirmó que "toda el Ala Este será modernizada" a medida que se construye el enorme salón de baile de 8, 300 metros cuadrados.



Crecen críticas por demolición y preguntas de quién financió el proyecto

Maquinaria pesada para la demolición del Ala Este de la Casa Blanca. Foto: Reuters

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió la demolición del Ala Este de la Casa Blanca:

Los planes cambiaron cuando el presidente escuchó el consejo de los arquitectos y las constructoras, quienes afirmaron que para que esta Ala Este fuera moderna y hermosa durante muchos años, para que fuera una estructura verdaderamente sólida y estable, esta primera fase en la que nos encontramos era necesaria

Las impactantes imágenes de la construcción han causado críticas al preguntarse si se podría haber detenido la demolición y quién financió el proyecto.

Antes y después de la demolición de el Ala Este de la Casa Blanca

Así es como una imagen satelital muestra el antes y después del Ala Este de la Casa Blanca al ser demolida. Foto: AP

Nuevas imágenes satelitales tomadas el jueves 23 de octubre de 2025 muestran la magnitud de la demolición del Ala Este de la Casa Blanca, mientras el presidente Donald Trump avanza con la construcción de un nuevo salón de baile en el inmueble.

¿Trump necesita un salón de baile grande?

Las imágenes de la demolición del Ala Este de la Casa Blanca han indignado a los legisladores demócratas. Los republicanos, por su parte, lo comparan con una larga lista de renovaciones de la Casa Blanca a lo largo de los años.

Trump afirma que la Casa Blanca necesita un gran espacio para el entretenimiento y se ha quejado de que el Salón Este, el espacio actual más grande de la Casa Blanca, según él, es demasiado pequeño, con capacidad para unas 200 personas. Ha criticado la práctica anterior de los presidentes de organizar cenas de estado y otros grandes eventos en carpas en el Jardín Sur.

La Casa Blanca ha afirmado que el salón de baile estará listo para su uso mucho antes de que finalice el mandato de Trump en enero de 2029.

Trump afirmó que "algunos amigos y yo" pagaremos el salón de baile, sin costo para los contribuyentes.

