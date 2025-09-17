Ya Son Tres Potenciales Ciclones: Aviso por Posibles Tormentas Narda, Gabrielle y Humberto

La actividad ciclónica continúa de manera intensa en los océanos Pacífico y Atlántico, donde ahora las autoridades vigilan una depresión tropical y dos zonas de baja presión con posibilidad de convertirse los próximos días en las tormentas Gabrielle, Narda y Humberto.

Ante ello, aquí en N+ te informamos dónde se ubican los potenciales ciclones, de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La temporada de ciclones tropicales termina en noviembre 2025

Hasta el momento se han formado 19 ciclones en ambos océanos

De los 19 fenómenos meteorológicos, 11 han sido tormentas y 8 huracanes

Septiembre es de los meses con mayor actividad ciclónica de la temporada

Potencial ciclón en el océano Pacífico

La mañana de hoy, 17 de septiembre de 2025, la Conagua emitió un aviso sobre la zona de baja presión ubicada en océano Pacífico.

De acuerdo con los pronósticos de la actual temporada de ciclones tropicales 2025, el siguiente fenómeno meteorológico en esta cuenca oceánica será la tormenta tropical Narda.

Datos sobre la zona de baja presión:

Probabilidad de desarrollo ciclónico : 70% de posibilidad en 48 horas y 90% en siete días

: 70% de posibilidad en 48 horas y 90% en siete días Ubicación : A 510 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán

: A 510 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán Desplazamiento: Hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h

“Se mantiene en vigilancia ya que podría evolucionar a ciclón tropical en los próximos 2 días”, advirtió la Comisión.

Posibles ciclones en el Atlántico

Mientras tanto, en el Atlántico hay una depresión tropical y una zona de baja presión con potencial ciclónico; de evolucionar se convertirán en las tormentas tropicales Gabrielle y Humberto.

Depresión tropical 7, posible tormenta Gabrielle:

Ubicación : A 1,905 km al este-sureste de las Antillas Menores y a 4,410 km al este de Cancún

: A 1,905 km al este-sureste de las Antillas Menores y a 4,410 km al este de Cancún Fuerza : Vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 k/h

: Vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 k/h Desplazamiento: Hacia el oeste a una velocidad de 20 km/h

“Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano”, indicó.

Zona de baja presión, posible tormenta Humberto:

Probabilidad de desarrollo ciclónico : 10% de posibilidad en 48 horas y 20% en siete días

: 10% de posibilidad en 48 horas y 20% en siete días Ubicación : Frente a la costa occidental de África, a 6,900 km al este de las costas de Quintana Roo

: Frente a la costa occidental de África, a 6,900 km al este de las costas de Quintana Roo Desplazamiento: Hacia el oeste a una velocidad entre 24 y 32 km/h

“Por ahora no representa riesgo para México”, indicó la Conagua sobre esta zona de baja presión.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

