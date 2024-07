¿Cómo Recibir Indemnización por Vuelo Cancelado? Profeco Lanza Aviso tras Falla de Microsoft

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofreció recomendaciones a los pasajeros afectados en los aeropuertos de México, como el AICM, debido a la falla informática a nivel mundial y a continuación te decimos cómo puedes ser indemnizado por los vuelos cancelados, suspendidos o retrasados.

Desde la mañana de este viernes, las operaciones de todos los aeropuertos del mundo se vieron afectadas por la caída de CrowdStrike que provocó una falla de Microsoft sin precedentes, provocando que las aerolíneas tuvieran que modificar su funcionamiento al no contar con sistemas de cómputo.

¿Qué dijo la Profeco sobre los vuelos cancelados hoy?

Debido a la falla informática, la Profeco pidió a la aerolíneas mantener informados a los pasajeros sobre el estatus de sus vuelos, así como respetar el artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, la cual "establece que el pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información, que le permita conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirlas".

De esta manera, recordó que las aerolíneas mexicanas están obligadas a informar lo más rápido posible a sus clientes en caso de que se produzcan cambios en el itinerario como la cancelación o el retraso de los vuelos.

Además, si los cambios se producen dentro de las 24 horas previas a la salida programada del vuelo, las empresas deben avisar sobre las modificaciones, aunque eso no les exime a los proveedores de hacerse responsables sobre su servicio a los pasajeros.

¿Qué indemnizaciones hay por vuelos cancelados o retrasados?

Profeco avisó que la Ley de Aviación Civil contempla que los pasajeros deben recibir una indemnización o compensación en caso de que los vuelos sean cancelados o retrasados como sucedió este viernes 19 de julio por la falla de Microsoft.

Indemnización por vuelos retrasados

En caso de que el vuelo sea retrasado de 1 a 4 horas , las aerolíneas deben proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

, las aerolíneas deben proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas. Si la demora es mayor a 2 pero menor a 4 horas , el descuento ofrecido no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto de avión.

, el descuento ofrecido no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto de avión. En caso de retraso mayor a 4 horas, las indemnizaciones aplican igual a un vuelo cancelado y a continuación te explicamos de qué trata.

Indemnización por vuelos cancelados

En caso de que los vuelos se retrasen más de 4 horas o se cancelen, el pasajero tiene la opción de elegir las siguientes compensaciones:

El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje

o la parte no realizada del viaje, más una del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje A transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto

en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto A transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje

En caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o conexión, puede hacer uso de ellos por cada vuelo de forma particular, es decir que la aerolínea no puede negar el embarque a un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto total.

Sin embargo, para garantizar esto, el usuario debe informar a la empresa en el lapso de 24 horas contadas a partir de la hora programada del segmento no utilizado, que hará uso de los segmentos subsecuentes.

