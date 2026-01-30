¿En Qué Casos Sí y en Cuáles No Me Deben Pedir Constancia de Situación Fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal se ha vuelto tema en los últimos días, ya que es un documento muy importante para los contribuyentes. Por ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), explicó en qué casos sí aplica y en cuáles no la solicitud de esta información; toma nota.

La importancia de este documento radica en la información que contiene, ya que es como si fuera la identificación oficial de una persona, ya sea física o moral, pero ante el SAT. Gracias a ella las autoridades pueden saber: quién eres, dónde vives legalmente y qué impuestos te toca pagar.

Ahora bien, la Constancia de Situación Fiscal cuenta con los siguientes datos:

Datos de Identificación: Nombre completo (o razón social si es empresa), CURP y RFC

Nombre completo (o razón social si es empresa), CURP y RFC Ubicación: Domicilio fiscal. El Código Postal debe coincidir exactamente con el que aparece aquí

Domicilio fiscal. El Código Postal debe coincidir exactamente con el que aparece aquí Estado del contribuyente: “Activo", "Suspendido" o "Reactivado"

“Activo", "Suspendido" o "Reactivado" Régimen Fiscal: Indica bajo qué reglas tributarias te encuentras, por ejemplo: Sueldos y Salarios, RESICO o Actividad Empresarial

Indica bajo qué reglas tributarias te encuentras, por ejemplo: Sueldos y Salarios, RESICO o Actividad Empresarial Obligaciones: Declaraciones mensuales, anuales, retenciones, etc., y las fechas en que debes cumplirlas

Ojo, ya que este documento no tiene vigencia y se actualiza sólo cuando realizas alguna modificación de información en el RFC, como domicilio fiscal, actualización de régimen fiscal o actividades económicas.

¿En qué casos sí (o no) pueden pedirme la Constancia de Situación Fiscal?

El SAT informó que la Constancia de Situación Fiscal no es un requisito para la emisión de la Factura Electrónica o CFDI, ya que de hacerlo incurren en una infracción.

Desde octubre de 2025 ya se había dado a conocer esta iniciativa, sin embargo, ahora es un hecho y así lo respalda la ley. Según el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, establece que considera una infracción condicionar la emisión de las facturas o CFDI a la entrega de la Cédula de Identificación Fiscal o de la Constancia de Situación Fiscal.

Por lo tanto, si alguien te exige la Constancia para poder darte factura, condicionar venta o te obligan a ir a un portal externo a facturar, puede ser multado. La sanción económica va de los 21 mil 420 a los 122 mil 440 pesos.

Sin embargo, es de suma importancia que consideres que habrá situaciones en las que sí te pedirán la Constancia de Situación Fiscal, los cuales serían:

Relación Laboral (Nómina): El empleador la necesita para timbrar tus recibos de nómina. Si el Código Postal o tu nombre no coinciden con lo que tiene el SAT, tu jefe no puede deducir tu sueldo

El empleador la necesita para timbrar tus recibos de nómina. Si el Código Postal o tu nombre no coinciden con lo que tiene el SAT, tu jefe no puede deducir tu sueldo Contratación de servicios o compra de bienes: Por ejemplo, en una agencia de autos o con un proveedor, necesitan validar tu RFC, Nombre/Razón Social, Régimen Fiscal y Código Postal

Por ejemplo, en una agencia de autos o con un proveedor, necesitan validar tu RFC, Nombre/Razón Social, Régimen Fiscal y Código Postal Trámites Bancarios: Los bancos la solicitan para cumplir con la ley "Conoce a tu Cliente" (KYC) y para prevenir el lavado de dinero

Los bancos la solicitan para cumplir con la ley "Conoce a tu Cliente" (KYC) y para prevenir el lavado de dinero Trámites ante Notario: Por ejemplo, en escrituraciones o actos legales que impliquen reportes fiscales

En todos los casos anteriores, el emisor necesita validar que los datos coincidan exactamente con los registros del SAT para que el sistema no rechace la factura.

