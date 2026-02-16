Alerta por Calor Extremo: Temperaturas de Hasta 45 grados en Cuatro Estados de México

Para este lunes 16 de febrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México emitió una alerta preventiva ante la presencia de temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en al menos cuatro estados del país, como parte de un evento de calor que afectará amplias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones atmosféricas favorecerán temperaturas extremas de 40 a 45 grados en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se espera un ambiente muy caluroso durante gran parte del día, con mayor intensidad entre el mediodía y la tarde.

Asimismo, el SMN informó que en entidades como Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Puebla se prevén temperaturas de 35 a 40 grados Celsius, lo que también representa un riesgo para la salud, especialmente para grupos vulnerables como niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En tanto, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, los termómetros podrían alcanzar entre 30 y 35 grados, manteniendo un ambiente caluroso a muy caluroso, principalmente en zonas urbanas y costeras.

Calor Provoca Caida del 70% en la Produccion de Nuez en La Laguna de Durango

Recomendaciones para evitar un golpe de calor

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a tomar medidas preventivas para reducir riesgos por golpe de calor y deshidratación. Entre las principales recomendaciones se encuentra beber suficiente agua a lo largo del día, aun cuando no se tenga sed; evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación; y permanecer en lugares frescos o ventilados.

Además, se aconseja usar protector solar, ropa ligera y de colores claros, así como evitar actividades físicas intensas al aire libre. Las autoridades pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales y atender cualquier indicación adicional conforme evolucionen las condiciones del clima.

Historias recomendadas: