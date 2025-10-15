¿Cuándo Entra el Invierno 2025 en México? Fecha Exacta de Llegada de la Próxima Estación

El último trimestre del año avanza y con éste se acerca el cambio de estación y la entrada de frentes fríos a México. Por ello en N+ te decimos cuándo llega el invierno y qué fenómeno marca el inicio de esta temporada.

A lo largo del año se puede presenciar el paso de las estaciones, que se ven claramente definidas por las modificaciones de las condiciones climáticas dependiendo en qué época del año.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la temporada 2025-2026 se prevén 48 frentes fríos en el territorio nacional, por lo que llamó a abrigarse y mantener al corriente las vacunas para evitar enfermedades.

Video: Seguirá Descenso de Temperatura en Sonora por Frente Frío 7

Dados los estragos que han generado las precipitaciones de los últimos días en el país, en N+ te decimos ¿Cuántos Días le Quedan a la Temporada de Lluvias 2025 y Cuándo Podría Disminuir Intensidad?, al tiempo que te comentamos ¿En Qué Momento Inició el Otoño en México este 2025? Fecha y Hora del Equinoccio en México

¿Cuándo entra el Invierno en México Este 2025? Fecha Exacta

De modo que durante los últimos meses del año se empieza a resentir el descenso de temperatura hasta llegar al Solsticio de Invierno, fenómeno que marcará la llegada de esta estación al Hemisferio Norte.

En México, el 21 de diciembre de 2025 es la fecha prevista para que llegue el invierno al país. Estación que durará hasta el próximo 20 de marzo de 2026.

Se prevé que el Solsticio de Invierno ocurra a las 09:00 horas del 21 de diciembre de 2025 en el Hemisferio Norte.

¿Cuántos Frentes Fríos Habrá en Noviembre y Diciembre?

La Conagua detalló que en noviembre se esperan 6 frentes fríos, mientras que en diciembre el pronóstico es de 7.

Ante la temporada de frío, la Comisión Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llamó a protegerse a fin de reducir los riesgos y cuidar la salud.

Entre las recomendaciones está utilizar el método de la "cebolla" para protegerse del frío, lo que implica utilizar distintas "capas" de ropa para cubrir rostro y cabeza, además de tomar bebidas calientes y evitar cambios bruscos de temperatura.

Historias Recomendadas