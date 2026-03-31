¿Cuándo es el Lavatorio de Pies en Semana Santa 2026 y Cuál es el Significado?

Del 29 de marzo al 5 de abril se desarrolla la Semana Santa 2026. Dentro de los distintos rituales y ceremonias realizadas en este periodo, el más importante para la fe católica, tiene lugar el lavatorio de pies, un significativo acontecimiento litúrgico. En N+ te decimos cuándo es y qué significado guarda.

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¿Cuándo es el lavatorio de pies en Semana Santa?

La ceremonia del lavatorio de pies se realiza en cada templo católico, durante la Misa de la Cena del Señor, que se lleva a cabo la tarde del Jueves Santo.

Según explica el semanario católico Desde la Fe, en la mencionada ceremonia, el sacerdote realiza el lavatorio de pies, que recuerda el momento en que Jesús, durante la Última Cena, se levanta y lava los pies de sus apóstoles, tras ello les dice: “Hagan como yo he hecho con ustedes”.

En esta Semana Santa 2026, el lavado de pies se realizará el jueves 2 de abril.

¿Cuál es el significado del lavatorio de pies?

De acuerdo con la Arquidiócesis de Monterrey, la liturgia del Jueves Santo es una invitación a profundizar concretamente en el misterio de la Pasión de Cristo, "ya que quien desee seguirle tiene que sentarse a su mesa y, con máximo recogimiento, ser espectador de todo lo que aconteció 'en la noche en que iban a entregarlo'".

La sede religiosa agrega que se recuerda el mismo testimonio que Jesús da sobre la vocación al servicio del mundo y de la Iglesia que tenemos todos los fieles cuando decide lavarle los pies a sus discípulos.

Por su parte, Desde la fe explica que en la Biblia, Jesús les lavó los pies a sus discípulos, una costumbre entre los judíos, que realizaban los sirvientes de la casa y nunca el anfitrión.

En este caso, "Jesús, el 'maestro', lavó los pies a sus discípulos porque quiso compartir la enseñanza de servir y saber que su reinado se basa en el 'servicio'".

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