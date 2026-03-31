¿Qué Pasa Si Te Desvelas en Semana Santa 2026? Cosas Que No Se Deben Hacer Según la Iglesia

La Semana Santa 2026 se está celebrando en México y hay una serie de reglas que los fieles católicos deben seguir. Por ello, algunas personas se preguntan qué pasa si te desvelas durante este periodo, y a continuación, te explicamos cuáles son las cosas que no se deben hacer en estas festividades, según la Iglesia.

Inició la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, la cual va del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, y en notas previas ya te dijimos por qué se cubren los santos durante este periodo, si estas fechas son de descanso obligatorio y cómo se paga el Jueves y Viernes Santo.

La Semana Santa es el periodo del año más importante para los fieles católicos debido a que los ocho días se destinan a la reflexión sobre los hechos que llevaron a la muerte de Cristo, de ahí que la Iglesia estableció algunas normas que deben tomarse en cuenta para respetar este tiempo sagrado.

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Cosas que no se pueden hacer en Semana Santa 2026

Según las tradiciones de la Iglesia Católica durante este periodo, los creyentes deben reflexionar sobre su relación con Dios, practicar el arrepentimiento, la oración, el ayuno, la abstinencia, no hacer fiestas, entre otras cosas. Estas son algunas de las actividades que deben evitarse según las creencias populares:

No comer carne roja : según la fe católica, este alimento representa la carne de Jesús, por lo que no debe consumirse, especialmente el Viernes Santo.

: según la fe católica, este alimento representa la carne de Jesús, por lo que no debe consumirse, especialmente el Viernes Santo. No usar rojo : de acuerdo con las creencias populares, este color hace referencia al Diablo, de ahí que se recomiende usar colores apagados como el negro.

: de acuerdo con las creencias populares, este color hace referencia al Diablo, de ahí que se recomiende usar colores apagados como el negro. Evitar excesos : al ser días de reflexión, se aconseja evitar fiestas, escuchar música a alto volumen, bailar o participar en juegos de azar.

: al ser días de reflexión, se aconseja evitar fiestas, escuchar música a alto volumen, bailar o participar en juegos de azar. No clavar clavos: según la tradición, no se debe clavar o martillar, ya que estas actividades traen mala suerte, al ser una representación del sufrimiento de Jesús.

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¿Qué pasa si te desvelas en Semana Santa 2026?

Aunque las recomendaciones de la Iglesia Católica no especifican que una persona no deba desvelarse, esto podría interpretarse como un exceso en Semana Santa, de ahí que sea algo que deba evitarse durante este periodo de reflexión.

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Sin embargo existe una creencia popular que asegura que el Diablo anda suelto en las madrugadas de la Cuaresma, por lo que si una persona se queda despierta en las noches o madrugadas podría tener un encuentro con Lucifer, de ahí que se recomienda evitarlo.

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